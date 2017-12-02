تفاعل عُشاق كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرعة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية “موسكو” مساء الجمعة.
قرعة كأس العالم 2018.. صدفة بين مصر والسعودية “بألف ميعاد”
مصر والسعودية..صدفة في كأس العالم بألف ميعاد
رياضة
آخر تحديث السبت, 02 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:33 (GMT +0400).
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تفاعل عُشاق كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرعة كأس العالم 2018
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