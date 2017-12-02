قرعة كأس العالم 2018.. صدفة بين مصر والسعودية “بألف ميعاد”

مصر والسعودية..صدفة في كأس العالم بألف ميعاد

رياضة
آخر تحديث السبت, 02 ديسمبر/كانون الأول 2017; 12:33 (GMT +0400).
المنتخب المصريمصرالمملكة العربية السعوديةالكرة السعوديةكأس العالم
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​​​​​​​تفاعل عُشاق كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرعة كأس العالم 2018

تفاعل عُشاق كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرعة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية “موسكو” مساء الجمعة.

المنتخب المصريمصرالمملكة العربية السعوديةالكرة السعوديةكأس العالمكأس العالم 2018