قرعة دور الـ16.. برشلونة وريال مدريد في مواجهتين ناريتين مع تشيلسي وباريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقعت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، مع تشيلسي وباريس سان جيرمان على الترتيب، في حين كانت القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي إذ أوقعتهما مع إشبيلية الإسباني وبازل السويسري على التوالي.

مباريات دور الـ16

المباراة 1: يوفنتوس ضد توتنهام هوتسبرز

المباراة 2: بازل ضد مانشستر سيتي

المباراة 3: بورتو ضد ليفربول

المباراة 4: إشبيلية ضد مانشستر يونايتد

المباراة 5: ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

المباراة 6: شختار دونيتسك ضد روما

المباراة 7: تشيلسي ضد برشلونة

المباراة 8: بيشكتاش ضد بايرن ميونخ