ملكة جمال روسيا للمصريين: هكذا تحضرون كأس العالم بدون الحاجة لتأشيرة.. وهذا ما قالته بالعربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّرت فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا، عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها في مصر، قائلة إنه كان لديها مكتبة تحوي أهم الكتب عن تاريخ وثقافة مصر والفراعنة والأهرامات، وكانت تحلم بزيارة مصر والأهرامات، وقد تحقق حلمها.

لوبيروفا، التي أختيرت للتسويق لمونديال روسيا 2018 بصفتها سفيرة البطولة، أكّدت خلال لقائها مع الإعلامية جيهان منصور على فضائية "العاصمة" أن المصريين ليسوا في حاجة للحصول على تأشيرة دخول روسيا لحضور فعاليات كأس العالم، قائلة إنه يكفي أن يكون هناك جواز سفر وتذكرة مباراة وتسجيل بيانات الشخص على الموقع الإلكتروني، لدخول البلاد.

وكانت ملكة جمال روسيا السابقة، قد زارت الأهرامات في وقت سابق هذا الأسبوع وعبّرت عن إعجابها بالحضارة المصرية القديمة، كما غرّدت بالعربية عبر حسابها الرسمي على تويتر، لتعرب عن سعادتها بزيارة مصر.