شاهد.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه من المقاولون العرب إلى ليفربول

شاهد.. محمد صلاح يروي قصة نجاحه

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 19 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:20 (GMT +0400).
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1:10

لفت النجم المصري محمد صلاح، الأنظار له بعد انتقاله إلى ليفربول خلال الصيف الماضي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت النجم المصري محمد صلاح، الأنظار له بعد انتقاله إلى ليفربول خلال الصيف الماضي وسجل 19 هدفا في 24 مباراة خاضها مع الريدز، صلاح خص الموقع الرسمي لليفربول بلقاء كشف خلاله عن تفاصيل مسيرته الكروية، نستعرض لكم أبرز ما قاله الفرعون المصري.

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