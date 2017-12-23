مانشستر سيتي يواصل التحليق وأرسنال يكشف ضعف شخصية ليفربول

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واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل إلى النقطة رقم 55 ويبتعد عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، بفارق 14 نقطة، في حين كان ليفربول قد تعادل مع أرسنال بثلاثة أهداف لمثلهم، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.