مانشستر سيتي يواصل التحليق وأرسنال يكشف ضعف شخصية ليفربول
سيتي يواصل التحليق وأرسنال يكشف ضعف ليفربول
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل إلى النقطة رقم 55 ويبتعد عن أقرب ملاحقيه، مانشستر يونايتد، بفارق 14 نقطة، في حين كان ليفربول قد تعادل مع أرسنال بثلاثة أهداف لمثلهم، الجمعة، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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