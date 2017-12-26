مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط وتشيلسي يقلص الفارق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما أمام ضيفه بيرنلي، بعد ان كان متأخرا بهدفين نظيفين، ليواصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية مع لستر سيتي بنفس النتيجة، في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي فوزا مريحا بهدفين نظيفين على برايتون ليقلص الفارق مع اليونايتد إلى نقطة وحيدة ويهدد مركزه، الثاني.