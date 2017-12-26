دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما أمام ضيفه بيرنلي، بعد ان كان متأخرا بهدفين نظيفين، ليواصل نزيف النقاط بعد تعادله في الجولة الماضية مع لستر سيتي بنفس النتيجة، في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي فوزا مريحا بهدفين نظيفين على برايتون ليقلص الفارق مع اليونايتد إلى نقطة وحيدة ويهدد مركزه، الثاني.
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط وتشيلسي يقلص الفارق
مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 26 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:10 (GMT +0400).
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تعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما أمام ضيفه بيرنلي
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