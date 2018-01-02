حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة فيصل بن تركي بعد "ثبوت علمه" بمخالفات الأمين العام السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.

فبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثبت علم مجلس ادارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها سلمان القريني عضو مجلس ادارة نادي النصر والأمين العام السابق.

من جهته، عبّر سلمان المالك عن سعادته بتولي رئاسة النادي، مضيفًا أنه يتشرف بخدمة كيانٍ كبير كالنصر، مشيراً إلى أنه سيبدأ اعتباراً من الثلاثاء في البحث عن الأسماء التي ستكون معه في مجلس الإدارة.

المالك أكّد في مداخلة عبر الهاتف مع قناة “روتانا خليجية” أن البحث عن مكامن الخلل في الفريق وإيجاد السبل لحلها أولوية بالنسبة له.