ماذا كان يعمل آباء هؤلاء النجوم الكبار في عالم كرة القدم

1:02

لم يكن الطريق نحو النجومية مفتوحا لكثير من عمالقة كرة القدم عبر التاريخ، فقد عاش بعضهم ظروفا صعبة أصبحت بعد ذلك مصدر إلهام له في مسيرته الكروية، فماذا كان يعمل آباء نجوم الساحرة المستديرة.