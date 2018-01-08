ماذا كان يعمل آباء هؤلاء النجوم الكبار في عالم كرة القدم

ماذا كان يعمل آباء هؤلاء النجوم الكبار

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
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لم يكن الطريق نحو النجومية مفتوحا لكثير من عمالقة كرة القدم عبر التاريخ، فقد عاش بعضهم ظروفا صعبة أصبحت بعد ذلك مصدر إلهام له في مسيرته الكروية، فماذا كان يعمل آباء نجوم الساحرة المستديرة.

رياضة كرة القدممشاهيرنجومكريستيانو رونالدوليونيل ميسيديفيد بيكام