حكاية مونديال 70.. المشاركة الأولى للمغرب وكوريا الشمالية ترفض مواجهة إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت النسخة الثامنة من كأس العالم والتي أقيمت في المكسيك المشاركة العربية الثانية في المونديال والأولى في تاريخ المنتخب المغربي في البطولة التي حسمتها البرازيل لصالحها بعد الفوز في النهائي على إيطاليا بفضل جيل يعتبر الأفضل في تاريخ الكرة البرازيلية.

المغرب تحقق الحلم

خصص "الفيفا" مقعدا واحدا مباشرا لأفريقيا بعد المقاطعة التي قامت بها منتخبات القارة السمراء للنسخة السابقة من المونديال بسبب إجبارها على خوض ملحق عالمي مع المنتخبات الآسيوية.

مشاركة المغرب لم ترتق لمستوى التوقعات، إذ خسر "أسود الأطلس" مباراتين أمام ألمانيا الغربية وبيرو، وتعادلوا بهدف لمثله مع بلغاريا، ولكن هذه النسخة شهدت تسجيل أول هدفين للمغرب في تاريخ المونديال، إذ سجل حومان جرير الهدف الأول، وذلك أمام ألمانيا، في حين سجل موهوب الغزواني الهدف الثاني للمغرب، أمام بلغاريا.

كوريا الشمالية تفرط بالتأهل لتجنب إسرائيل

رفض المنتخب الكوري الشمالي مواجهة نظيره الإسرائيلي في التصفيات المؤهلة للمونديال، وضحى بوصوله لكأس العالم رغم أنه وصل للدور ربع النهائي في نسخة عام 1966، لتتأهل إسرائيل للمرة الأولى إلى كأس العالم.

البرازيل والجيل الذهبي

ضمت تشكيلة المنتخب البرازيلي في تلك النسخة، نخبة من أبزر النجوم عبر التاريخ وكان على رأسهم بيليه وجيرزينيو وكارلوس ألبيرتو وريفيلينيو، ونجحوا بحصد اللقب العالمي بعد فوزهم بجميع مبارياتهم في البطولة.

النهائي

أقيم النهائي على أرضية ملعب "أسليكا" في المكسيك، ونجحت البرازيل باكتساح إيطاليا برباعية مقابل هدف وحيد، وسجل كل من بيليه وجيرزينيو وجيرسون، في حين سجل كارلوس ألبيرتو هدفه الشهير في مرمى المنتخب الإيطالي، ووقع اللاعب بونينسيغنا على هدف إيطاليا الوحيد في تلك المواجهة.