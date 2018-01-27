5 نجوم يعول عليهم زين الدين زيدان لإنقاذه من الإقالة
خمسة نجوم يعول عليهم زيدان لإنقاذه من الإقالة
رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
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يعاني ريال مدريد من سوء النتائج خلال الموسم الحالي، بعد تراجعه بفارق 16 نقطة مؤقتا عن المتصدر، برشلونة، كما أنه ودع كأس ملك إسبانيا بعد خسارته على أرضه وبين جماهيره أمام ليغانيس، ليصبح مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان مهددا بالإقالة، لكن الأخير لازال يعول على بعض نجومه القادرين على صناعة الفارق وإنقاذ الفريق من الغرق فمن هم؟
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