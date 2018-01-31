حصان يقود متزلجا في وسط الميدان.. هذه هي رياضة "سكيجورينغ"

هل رأيت حصانا يقود متزلجا في قلب المدينة؟

رياضة
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 06:26 (GMT +0400).
التزلجحيواناترياضات خطرةغرائب
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لم يعتد عشاق التزلج على هذا النمط من رياضتهم، إذ يقوم حصان بجر المتزلج في قلب المدينة.

لم يعتد عشاق التزلج على هذا النمط من رياضتهم، إذ يقوم حصان بجر المتزلج في قلب المدينة، ويتجاوز المتسابق كل العقبات التي تواجهه ليصل إلى خط النهاية، تعرف على رياضة "Skijoring"

التزلجحيواناترياضات خطرةغرائب