حصان يقود متزلجا في وسط الميدان.. هذه هي رياضة "سكيجورينغ"

لم يعتد عشاق التزلج على هذا النمط من رياضتهم، إذ يقوم حصان بجر المتزلج في قلب المدينة، ويتجاوز المتسابق كل العقبات التي تواجهه ليصل إلى خط النهاية، تعرف على رياضة "Skijoring"