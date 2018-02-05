في ذكرى ميلاده الـ33.. هذه 10 معلومات قد تصدمك عن كريستيانو رونالدو
هذه 10 معلومات قد تصدمك عن كريستيانو رونالدو
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 07:34 (GMT +0400).
1:01
يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بذكرى ميلاده رقم 33، الإثنين، في وقت لا يعيش فيه "صاروخ ماديرا" أفضل فتراته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وقد يعلم عدد من متابعي كرة القدم الكثير من المعلومات عن نجمهم المفضل، لكننا نقطم لكم 10 حقائق قد لات تعرفونها عن اللاعب البرتغالي.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.