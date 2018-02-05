في ذكرى ميلاده الـ33.. هذه 10 معلومات قد تصدمك عن كريستيانو رونالدو

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يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بذكرى ميلاده رقم 33، الإثنين، في وقت لا يعيش فيه "صاروخ ماديرا" أفضل فتراته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وقد يعلم عدد من متابعي كرة القدم الكثير من المعلومات عن نجمهم المفضل، لكننا نقطم لكم 10 حقائق قد لات تعرفونها عن اللاعب البرتغالي.