شاهد.. أبو تريكة يدعو الشباب للبحث عن قدوة لهم، فمن قدوته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا محمد أبو تريكة، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الشباب العربي الى أن يستثمروا في أنفسهم، قائلاً إنه "كي تبني شيئا قوياً يجب أن تضع الأساس ويكون هناك قدوة لك."

وقال أبو تريكة، الذي كان يتحدث خلال مشاركته بالملتقى الشبابي الخامس لوزارة الأوقاف الكويتية، إن والده كان قدوة له بعد النبي محمد، مضيفا أن قصة وفاة والده ألهمته بعد أن مرّ بظروف صعبة كونه كان فقيراً.

وأشار في الندوة التي عُقدت هذا الأسبوع تحت شعار " الشباب بناء وانتماء" أن والده أعطاه قدوة في العمل والكفاح، قائلاً إن فرحته كانت لا تكتمل بعد كل مباراة الا في حضن والده.

كما روى أن والده علّمه كيف يأخذ الإسلام كمنهج حياة مضيفاً أن ضميره هو مقياسه في العمل. أبو تريكة دعا كل شخص أن يبحث عن قدوته الذي يلهمه ولا يلغي شخصيته.