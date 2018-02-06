فهد يسابق سيارة فورمولا E.. فمن سيفوز؟

تعتبر الفهود أسرع الثدييات البرية في العالم، حيث يمكن أن يصل تسارعها من 0-100 كم في الساعة خلال 3 ثوان، لتصل بعد ذلك لسرعات أعلى من 113 كم في الساعة.

تتمتع سيارة فيرغن بسرعة أعلى من الفهد ولكن التسارع بينهما متماثل، فمن هو الفائز؟