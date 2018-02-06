تعتبر الفهود أسرع الثدييات البرية في العالم، حيث يمكن أن يصل تسارعها من 0-100 كم في الساعة خلال 3 ثوان، لتصل بعد ذلك لسرعات أعلى من 113 كم في الساعة.
تتمتع سيارة فيرغن بسرعة أعلى من الفهد ولكن التسارع بينهما متماثل، فمن هو الفائز؟
فهد يسابق سيارة فورمولا E.. فمن سيفوز؟
فهد يسابق سيارة فورمولا E.. فمن سيفوز؟
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 08:28 (GMT +0400).
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صعد جين إيريك فيرغن سائق فورمولا E خلف عجلة القيادة للقيام باختبار للسرعة ضد حيوان الفهد في جنوب أفريقيا.
تعتبر الفهود أسرع الثدييات البرية في العالم، حيث يمكن أن يصل تسارعها من 0-100 كم في الساعة خلال 3 ثوان، لتصل بعد ذلك لسرعات أعلى من 113 كم في الساعة.
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