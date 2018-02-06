فهد يسابق سيارة فورمولا E.. فمن سيفوز؟

فهد يسابق سيارة فورمولا E.. فمن سيفوز؟

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 08:28 (GMT +0400).
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1:29

صعد جين إيريك فيرغن سائق فورمولا E خلف عجلة القيادة للقيام باختبار للسرعة ضد حيوان الفهد في جنوب أفريقيا.

تعتبر الفهود أسرع الثدييات البرية في العالم، حيث يمكن أن يصل تسارعها من 0-100 كم في الساعة خلال 3 ثوان، لتصل بعد ذلك لسرعات أعلى من 113 كم في الساعة.
تتمتع سيارة فيرغن بسرعة أعلى من الفهد ولكن التسارع بينهما متماثل، فمن هو الفائز؟

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