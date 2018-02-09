من بينها دوري "محمد بن سلمان".. سلسلة قرارات جديدة للرياضة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، عدة قرارات خاصة بكرة القدم السعودية، من بينها إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى ليصبح دوري "الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى".

كما أصدر آل الشيخ قرارا بزيادة فرق الدوري السعودي للمحترفين (الأندية الممتازة) لتصبح 16 فريقاً بدءاً من الموسم المقبل، وتقديم دعم بمقدار 5 ملايين ريال سعودي لكل ناد من أندية الدرجة الأولى وزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشملت القرارات البدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى، بما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها ودعم أندية الدرجة الثانية بمبلغ نصف مليون لكل ناد منها، والسماح بتسجيل لاعبين أجنبيين، بالإضافة إلى لاعبين اثنين من مواليد المملكة، وتغيير نظام اللعب بمسابقة "كأس خادم الحرمين الشريفين" ليصبح متاحا لمشاركة كافة أندية المملكة، على أن تعلن الآلية المناسبة لذلك خلال الأيام المقبلة، من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجرى اعتماد إقامة كأس السوبر بداية كل موسم رياضي بين بطل الدوري وبطل الكأس، وسيكون تحت مسمى "كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر"، بجائزة قدرها 2 مليون ريال، وتأسيس الاتحاد السعودي للهجن، وتكليف الأمير فهد بن جلوي برئاسة الاتحاد، والاتفاق مع جامعة الأمير سلطان لتقديم دراسة عن جماهيرية الأندية، وكذلك قياس مبادرة (ادعم ناديك)، وستتم مخاطبة الفيفا للتعاون في ذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال.