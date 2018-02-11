أبرز الأرقام قبل أول مواجهة بين الأندية الإماراتية والقطرية منذ قطع العلاقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستعد ملعب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لاستضافة أول مباراة بين الأندية الإماراتية والقطرية في دوري أبطال آسيا، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 5 يونيو/حزيران من عام 2017، والتي ستجمع الجزيرة الإماراتي بالغرافة القطري.

وستقام هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لنسخة 2018 من دوري أبطال آسيا، بعد أن وقع الفريقان في المجموعة الأولى إلى جانب تراكتور الإيراني وأهلي جدة السعودي.

مواجهات تاريخية

خاض الناديان أربع مواجهات سابقة في دوري أبطال آسيا، وتمكن الغرافة من الفوز في ثلاث منها وحدث التعادل في مباراة واحدة.

سجل الغرافة 11 هدفا في مرمى الجزيرة، في حين هز "فخر أبوظبي" شباك الفريق الأصفر في خمس مناسبات.

أكبر فوز

كان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الغرافة، الذي نجح في تحقيق الانتصار على الجزيرة بخماسية مقابل هدفين في آخر مباراة جمعت الفريقين عام 2011 في قطر.

على أرضية ملعب الجزيرة

خاض الفريقان مباراتين على أرضية ملعب الجزيرة، ونجح الضيوف في تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح الفريق القطري، في حين حدث التعادل السلبي في المباراة الثانية.

من هو الهداف؟

يحتل النجم العراقي السابق يونس محمود المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين، برصيد أربعة أهداف.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الأندية الإماراتية بالقطرية تعود إلى 25 أبريل/نيسان من عام 2017، حين التقى الدحيل القطري بالجزيرة الإماراتي.