شاهد القبلة التاريخية لهذا اللاعب الأولمبي
شاهد القبلة التاريخية لهذا اللاعب الأولمبي
رياضة
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 02:50 (GMT +0400).
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غس كينوورثي، المتزلج الحر في أولمبياد الألعاب الشتوية، قام بتقبيل صديقه أمام الكاميرات، ووصف العالم تلك الحادثة بـ”قبلة تاريخية”.
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