شاهد القبلة التاريخية لهذا اللاعب الأولمبي

شاهد القبلة التاريخية لهذا اللاعب الأولمبي

رياضة
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 02:50 (GMT +0400).
التزلجالمثلية الجنسيةالألعاب الأولمبية
1:40

غس كينوورثي، المتزلج الحر في أولمبياد الألعاب الشتوية، قام بتقبيل صديقه أمام الكاميرات، ووصف العالم تلك الحادثة بـ”قبلة تاريخية”.

التزلجالمثلية الجنسيةالألعاب الأولمبية