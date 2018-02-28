ناقد رياضي سعودي يتغزّل بمذيعة MBC هند بومشمر .. وهذه نصيحته للهلال لتحقيق لقب "آسيا"

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شهد "كلاسيكو الكرة السعودية" حضورا جماهيريا من قبل العائلات بعد السماح لها بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي انتهت بهدف لمثله بين الهلال والاتحاد، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية، الرياض.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غازل الناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز الدغيثر، الإعلامية بقناة MBC هند بومشمر على الهواء، واصفاً إيّاها بـ "أجمل مذيعة في العالم."
تعليق الدغيثر جاء بينما كان ضيفاً ضمن برنامج "صدى الملاعب" على القناة، أثنى خلاله على إطلالة المذيعة وملابسها، في حين سُمعت ضحكاتها رداً على كلامه تجاهها.
وطالب الناقد الرياضي بعودة سامي الجابر مدرباً لنادي الهلال السعودي، موجهاً رسالة إلى الأمير نواف بن سعد قائلًا : "اليوم يوم سامي في الهلال فهو أفضل من المدرب الأولمبي"، مضيفاً: "يا هلاليون تريدون آسيا والعالمية أعطوا الفرصة لسامي الجابر لكي يدرب الفريق مرة أخرى."
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