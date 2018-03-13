(CNN)--شهدت نسخة عام 2010 من كأس العالم مفاجآت عدة وذلك بخروج حامل اللقب، المنتخب الإيطالي من الدور الأول، والهزيمة الثقيلة التي تلقتها الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا أمام ألمانيا، كما كان تتويج إسبانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخها الحدث الأبرز بعد هدف إنييستا القاتل أمام هولندا، نقدم لكم حكاية مونديال 2010.
حكاية مونديال 2010: إنييستا يقهر هولندا بهدف قاتل ويهدي إسبانيا اللقب
حكاية مونديال 2010: إنييستا يقهر هولندا
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
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استضافت جنوب أفريقيا النسخة 19 من كأس العالم عام 2010.
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