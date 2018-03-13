حكاية مونديال 2010: إنييستا يقهر هولندا بهدف قاتل ويهدي إسبانيا اللقب

(CNN)--شهدت نسخة عام 2010 من كأس العالم مفاجآت عدة وذلك بخروج حامل اللقب، المنتخب الإيطالي من الدور الأول، والهزيمة الثقيلة التي تلقتها الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا أمام ألمانيا، كما كان تتويج إسبانيا باللقب للمرة الأولى في تاريخها الحدث الأبرز بعد هدف إنييستا القاتل أمام هولندا، نقدم لكم حكاية مونديال 2010.