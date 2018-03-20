شاهد.. الكشف عن الطائرة التي ستقلّ المنتخب المصري لكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف الستار عن الطائرة الخاصة التي ستقلّ المنتخب المصري إلى كأس العالم في روسيا، في يونيو/حزيران 2018، والتي رُسم عليها علم مصر إلى جانب مجموعة من اللاعبين، أبرزهم النجم محمد صلاح.

فقد نشرت شركة "مصر للطيران"، الناقل الرسمي للمنتخب، صوراً للطائرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ونقلت قناة ON Sport مشاهد من حفل أقيم داخل مطار القاهرة الدولي للإعلان عن الطائرة، التي ستنقل الفراعنة الى روسيا.

كذلك كشفت القناة عن كواليس تحضير الطائرة وتلوين أجزاء منها.