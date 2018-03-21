قطر وسوريا والعراق يجتمعون في بطولة "الصداقة الدولية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيقص المنتخب العراقي ونظيره القطري شريط انطلاق بطولة الصداقة الدولية، الأربعاء، التي يستضيفها العراق، ويشارك بها المنتخب السوري إلى جانب قطر والبلد المضيف.

فعلى أرضية ملعب البصرة الدولي، ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي ستجمع المنتخب القطري بنظيره العراقي.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في خليجي 23 الذي استضافته الكويت مؤخرا، وتمكن المنتخب العراقي حينها من حسم اللقاء لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويشارك المنتخب السوري إلى جانب قطر والعراق في بطولة الصداقة الدولية، بقيادة مدربه الألماني الجديد، بيرند شتانغه.

يذكر أن هذه البطولة الثلاثية، هي الأولى التي تقام في العراق بعد رفغ الحظر عن الملاعب العراقية.