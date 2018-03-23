لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي يرحب بـ"الأسد" إبراهيموفيتش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي عن ضم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوفه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد موسمين قضاهما في صفوف الشياطين الحمر.

ونشر النادي الأمريكي خبرا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن انضمام "إبرا" إلى صفوفه، وفيديو ظهر فيه اللاعب السويدي يمشي مع أسد.

من جانبه، قال النجم السويدي عن هذه الخطوة "الأمر الوحيد الذي يناسبني في اللعب بأمريكا، هو الانضمام إلى أكثر الفرق نجاحا في دوري المحترفين الأمريكي، لوس أنجلوس غالاكسي".

وكان قد نشر اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، رسالة وداع إلى اليونايتد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "حتى الأشياء العظيمة تنتهي، وقد حان الوقت للرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد، أشكر النادي والجماهير واللاعبين والمدرب والجهاز الفني، وكل من شاركني هذا الجزء من تاريخي".

وانضم "السلطان" إلى صفوف اليونايتد قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2016/2017، قبل أن يقوم النادي بفسخ عقده.

يذكر أن الفريق الأحمر كان قد أعلن عن فسخ عقده مع إبراهيموفيتش، الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.