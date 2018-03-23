المنتخب السعودي يكشف عن زيه الرسمي في كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المنتخب السعودي لكرة القدم عن الزي الرسمي الخاص به في كأس العالم 2018، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ونشر المنتخب صورة للاعب فياريال الإسباني، سالم الدوسري وهو يرتدي القميص الأخضر للمنتخب.

أما القميص الأبيض، فظهر لاعب نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد وهو يرتديه.

وأنتجت شركة "نايك" قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم وقد تغير تصميم الشعار الخاص بـ"الأخضر".

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد لخوض مباراة ودية أمام أوكرانيا، الجمعة، تحضيرا لمشاركته في المونديال الروسي الصيف المقبل.