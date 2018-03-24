وزير الرياضة المصري يعد الجماهير بالوصول إلى دور الـ16 في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وعد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، الجماهير المصرية بوصول المنتخب إلى دور الـ16 لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد نهاية مباراة مصر والبرتغال الودية، والتي خسرها "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر عبد العزيز صورة جمعته بعدد من نجوم المنتخب بعد المباراة، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وكتب فوقها "سيناريو قاسي لمباراة البرتغال تفاءلت جدا به رغم قسوته، نحمد الله أنها ودية".

وتابع وزير الرياضة المصري في نفس المنشور "منتخبنا ذو شخصية، مشرف واثق، وأعد بإذن الله سنخوض 4 مباريات على الأقل في كأس العالم، تحيا مصر".

وخسر المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره البرتغالي، الجمعة، إذ نجح في التقدم والحفاظ على تقدمه حتى الوقت بدل الضائع، الذي تلقت فيه مصر هدفين عبر كريستيانو رونالدو.

ويعول المصريون في المونديال على عدد من النجوم، مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وعبد الله السعيد ومحمد النني وغيرهم من اللاعبين الذين تألقوا في مباراة البرتغال.

يذكر أن مصر تستعد لخوض المباراة التحضيرية الثانية لها، أمام اليونان، الثلاثاء المقبل، قبل عودة اللاعبين إلى أنديتهم.