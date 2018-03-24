ميدو عن الفيديو المسرب: أنا "مش" ملاك و"هنجيب" الخائن بأسرع وقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافع اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، أحمد حسام "ميدو" عن نفسه بعد تسريب فيديو له مع نجوم آخرين فيه ألفاظ خارجة من كواليس الاستديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال الودية، الجمعة، مشيرا إلى أنه "ليس ملاكا" ولا يبيع "سبح وفوانيس" عندما يتحدث مع أصدقائه.

وظهر ميدو في الفيديو وهو يتبادل حديثا خاصا تضمن بعض "الألفاظ الخارجة" مع اللاعب المصري السابق، مجدي عبد الغني، وبحضور لاعب الزمالك سابقا، حازم إمام، خلال أحد الفواصل الإعلانية للاستديو التحليلي للمباراة التي كانت تقوم قناة "ON Sport" المصرية بنقلها.

ودافع اللاعب المصري السابق عن نفسه في تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" وقال في أولها: "امبارح اتسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعا لكل الناس على كل لفظ خارج فيه وان شاء الله هنجيب الخائن للأمانة في أسرع وقت ممكن.. اكيد مش ذنب اَي حد انه يسمع الألفاظ دي".

وأضاف ميدو في تغريدة أخرى: "أما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده وكانوا فاكرين ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس فبقولهم معلش ماتتخضش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك ولا عايز الناس تفتكره ملاك".

وتوعد المحلل الرياضي الشخص الذي قام بتسريب الفيديو قائلا: "كلنا واحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك واكيد لو اَي حد سجل ليك انت وصحابك في كلام اكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانيه باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعا".

يذكر أن المنتخب المصري خسر مواجهاته الودية أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف وحيد.