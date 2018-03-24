لاعب ليفربول السابق: من "الحماقة" أن ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يرى لاعب ليفربول السابق، بول أينس، أن انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول إلى ريال مدريد أو برشلونة حاليا، سيكون "حماقة"، لافتا إلى أن اللاعب المصري يجب أن يتعلم من الخطأ الذي ارتكبه الفرنسي بول بوغبا ونظيره التشيلي أليكسيس سانشيز بانتقالهما إلى مانشستر يونايتد.

وقال آينس في مقال نشره عبر موقع Paddy Power "سيكون محمد صلاح أحمقا إذا فكر في مغادرة ليفربول حاليا، إنه في المكان الأفضل بالنسبة له".

وتابع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق "لا تفهموني بشكل خاطئ، فمن الصعب أن ترفض عروض الأندية الكبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة، ورأينا ذلك مع فيليبي كوتينو ولويس سواريز، ولكن يجب على صلاح أن يبقى صامدا".

وتوقع آينس أن يجد الفرعون المصري نفسه متوجا بأحد الألقاب إذا تمسك بالبقاء في صفوف "الريدز"، الموسم المقبل، كما أنه سيكون نجم الفريق الأول.

وتطرق لاعب ليفربول السابق إلى تجربة بوغبا وسانشيز، مشددا على ضرورة أن يتعلم صلاح من الصعوبات التي واجهها هذان اللاعبان في التأقلم بعد انتقالهما إلى اليونايتد.

أما عن مقارنة النجم المصري بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، فأكد آينس أن مثل هذه المقارنات لا تخدم صلاح، لأن الوقت مازال مبكرا لتداولها من قبل الجماهير.

يذكر أن هداف الدوري الإنجليزي حاليا، جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى وعلى رأسها عملاقي إسبانيا، ولكنه لم يحدد حتى الآن بقائه من عدمه مع "الريدز" خلال الموسم القادم.