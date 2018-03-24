محمد صلاح يتألق ومصر تخسر بصعوبة أمام البرتغال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب المصري في الدقائق القاتلة أمام نظيره البرتغالي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت في سويسرا تحضيرا لكأس العالم 2018.

وبدأ "الفراعنة" الشوط الأول بثقة عالية وبأداء مميز، وكانوا قريين من تسجيل الهدف الأول عبر عبد الله السعيد، قبل أن يستلم المنتخب البرتغالي زمام السيطرة لبقية دقائق الشوط الذي انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء المصري، ونجح النجم محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 56.

حافظ المصريون على تقدمهم حتى الوقت بدل الضائع، حين سجل النجم كريستيانو رونالدو، هدفين، ليقلب بهما الطاولة على الفراعنة.

ورغم الخسارة، إلا أن المنتخب المصري أثبت أنه فريق لا يستهان به في كأس العالم 2018، وأكد لاعبوه أنهم قادرون على منافسة المنتخبات القوية في المونديال.

يذكر أن هذه هي المباراة التحضيرية الأولى للفراعنة، استعدادا للعرس العالمي في روسيا، الصيف المقبل.