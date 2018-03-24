السعودية تتعادل مع أوكرانيا في ثالث مواجهاتها التحضيرية لكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله، في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين في إسبانيا، تحضيرا لكأس العالم 2018 في روسيا.

فعلى أرضية ملعب "ماربيا"، تقدم المنتخب الأوكراني عند الدقيقة 32 عبر اللاعب أرتيم كرافيتس.

ولم يمض سوى ست دقائق على هدف أوكرانيا حتى تعادلت السعودية عبر فهد المولد، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان خطف المباراة، وأضاع المنتخب السعودي عددا من الفرص الخطرة، لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

يذكر أن هذه هي المباراة التحضيرية الثالثة للأخضر، بعد فوزه على مولدوفا بثلاثية نظيفة وخسارته من العراق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.