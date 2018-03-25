نقل المباراة الأخيرة للأهلي في الدوري من "الجوهرة" بسبب WWE

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نقل مباراة الأهلي وأحد من ملعب "الجوهرة" في مدينة جدة، بسبب انشغاله بالتجهيز لبطولة المصارعة المرتقبة في السعودية، WWE.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في تغريدة عبر صفحته الرسمية عن نقل المباراة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الواقع في حي الشرائع التابع لمدينة مكة.

ويعود سب نقل المباراة إلى هذا الملعب، لأن "الجوهرة المشعة" سيشهد أعمال تحضير لبطولة المصارعة الحرة WWE التي من المرتقب أن تقام في السعودية.

كان قد وقع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، اتفاقية مع رابطة المصارعة العالمية WWE لإقامة عروض في السعودية لمدة عشر سنوات.

يذكر أن مباراة الأهلي وأحد ستقام ضمن مباريات الجولة 26 والأخيرة من دوري المحترفين السعودي، في 12 أبريل/نيسان المقبل، وهي المباراة التي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية بطل الموسم الحالي من الدوري.