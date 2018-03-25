العرب في المونديال: من هو صاحب أول بطاقة صفراء عربية في كأس العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب التونسي للمرة الأولى إلى كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وحقق الفوز الأول له ولأفريقيا وللعرب في كأس العالم على المكسيك بثلاثية نظيفة، ولكن مشاركة تونس في تلك النسخة شهدت أول بطاقة صفراء للاعب عربي في كأس العالم فمن هو؟

واجه المنتخب التونسي نظيره المكسيكي في المباراة الأولى، ونجح في التفوق عليه مسجلا ثلاثية عبر علي كعبي ونجيب غميض ومختار ذويب، ليصنع التاريخ ويحقق الفوز الأول للعرب.

أما المباراة الثانية لنسور قرطاج، فكانت أمام المنتخب البولندي، وانتهت بفوز بولندا بهدف نظيف.

كانت المواجهة الأخيرة لتونس حاسمة في تحديد تؤهلها من عدمه إلى الدور الثاني، ونجح التونسيون حينها في خطف نقطة تاريخية بعد تعادلهم سلبيا مع ألمانيا الغربية، لكنهم لم ينجحوا بالتأهل.

شهدت مباراة ألمانيا وتونس، البطاقة الصفراء الأولى للعرب في كأس العالم، وتحصل عليها نجم المنتخب التونسي وأحد أبرز أساطيره عبر التاريخ، طارق ذياب، عند الدقيقة 68.

يذكر أنه تم تطبيق قانون استخدام البطاقات الملونة في نسخة كأس العالم 1970 والتي أقيمت في المكسيك.