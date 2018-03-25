هيكتور كوبر: محمد صلاح يمثل لمصر ما يمثله ميسي للأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصريحات للمدرب الأرجنتين لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، أدلى بها بعد مباراة البرتغال، الجمعة، وأكد فيها أن محمد صلاح يمثل للمنتخب المصري ما يمثله ليونيل ميسي للأرجنتين.

ونشر الفيفا تغريدة جاء فيها تصريح كوبر الذي قال فيه "محمد صلاح يمثل لمصر ما يمثله ليونيل مسي للأرجنتين".

وكان الفرعون المصري قد تألق مع منتخب بلاده في مواجهة المنتخب البرتغالي وسجل هدفا رغم خسارة مصر في النهاية بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن صلاح وقع على 36 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي، وسجل هدفه رقم 33 مع المنتخب المصري في تاريخ مشاركاته الدولية.