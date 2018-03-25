لويس سواريز يلعب دور حارس المرمى في تدريبات الأوروغواي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الأوروغوياني لويس سواريز، وهو يرتدي قفاز حراس المرمى، خلال تدريبات منتخب بلاده لملاقاة ويلز في نهائي بطولة الصين الدولية الودية.
وظهر سواريز وهو يلعب دور حارس المرمى، في صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمنتخب الأوروغواي على تويتر.
تغلب منتخب "ألسيليستي" على التشيك في المباراة الأولى بهدفين سجلهما سواريز وزميله، إدينسون كافاني، الذي سجل هدفا مميزا.
ووقعت الأوروغواي في نفس مجموعة مصر والسعودية ي كأس العالم 2018، إلى جانب البلد المضيف، روسيا.
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