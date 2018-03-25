تشافي هيرنانديز أول سفير عالمي لكأس العالم 2022 في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن تعيين اللاعب الإسباني، تشافي هيرنانديز، كأول سفير عالمي لها، وفقا لم نشر عبر الصفحة الرسمية لمونديال قطر.

وعينت اللجنة تشافي سفيرا عالميا لها وأشادت بمساهمته في برنامج "الجيل المبهر" والذي يعنى بإنشاء ملاعب كرة قدم في مناطق عدة وتدريب المهتمين بكرة القدم في البلدان التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمونديال قطر تغريدة جاء فيها "سعيدون بتعيين الفائز بكأس العالم، تشافي، كأول سفير عالمي لنا، وقد لعب أسطورة نادي برشلونة دورا بارزا في نجاح برنامج الجيل المبهر وسيدعم مشاريع أخرى للجنة المشاريع والإرث".

ويلعب تشافي في صفوف فريق السد القطري منذ موسم 2015/2016، حين انضم للنادي قادما من برشلونة، بعد الموسم الذي حقق فيه الفريق الكتالوني الثلاثية التاريخية.

يذكر أن قطر تستعد لاستضافة كأس العالم 2022 لتكون الدولة الأولى التي تستضيف هذا الحدث في الشرق الأوسط.