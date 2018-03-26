أرسنال يقدم هدية ثمينة لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد نادي أرسنال الإنجليزي عقد اللاعب المصري محمد النني، الإثنين، وكشف عن أن الأخير وقع عقدا طويل الأمد دون الكشف عن مدته، وهو قرار يمثل هدية للمنتخب المصري واللاعب قبل خوض مباريات كأس العالم 2018.

ونشر النادي اللندني خبر تجديد عقد اللاعب المصري، عبر موقعه الرسمي، وأكد فيه أن العقد طويل الأمد.

عبر لاعب الوسط المصري عن سعادته بتجديد العقد وقال في تغريدة "رسميا سنكون معا لوقت أطول لنكمل ما بدأناه ولنضع أرسنال في مكانه الطبيعي في أوروبا والعالم".

وكان النني قد نشر تغريدة، قبل إعلان أرسنال عن توقيع العقد بدقائق، قال فيها "أخبار جيدة قريبا".

رغم أن اللاعب المصري لا يعيش أفضل فتراته مع "مدافع لندن"، إلا أن خطوة تجديد العقد تؤكد أن الأرسنال متمسك بنجمه المصري.

وشارك النني في تسع مباريات مع أرسنال خلال الموسم الحالي، في حين وصلت مشاركاته مع الفريق اللندني في جميع المسابقات إلى 65 مباراة، منذ انتقاله إلى صفوف "الغانرز" في يناير/كانون ثاني من عام 2016.

يذكر أن هذه الخطوة من أرسنال، ستصب في مصلحة المنتخب المصري، إذ سيكون النني في حالة ذهنية ممتازة في مباراة مصر واليونان التحضيرية لكأس العالم 2018، الثلاثاء، كما سيؤثر هذا القرار إيجابا على مستواه في المونديال.