حازم إمام بعد الفيديو المسرب: اعتذرت عن مباراة اليونان و "كفاية هري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نجم الزمالك السابق، حازم إمام، على شائعات استبعاده من الاستوديو التحليلي لمباراة مصر واليونان، مؤكدا أنه هو من اعتذر عن تحليل المباراة على خلفية ظهوره في الفيديو الذي سرب لميدو ومجدي عبد الغني خلال مواجهة المنتخب المصري ونظيره البرتغالي، الجمعة.

ونشر إمام تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "قسما بالله إن كنت في الاستوديو وأنا الي اعتذرت، كفايه هري والنبي".

وقد ظهر نجم الزمالك السابق في الفيديو الذي تم تسريبه خلال أحد الفواصل الإعلانية للأستوديو التحليلي الخاص بمباراة مصر والبرتغال، وأطلق خلاله ميدو وعبد الغني "ألفاظا خارجة"، بينما كان إمام يقف بينهما دون أن يشارك في الحوار.

واعتذر ميدو عما قاله في الفيديو في عدة تغريدات نشرها السبت، وأكد فيها أنه "ليس ملاكا" و "لا يبيع سبح"، كما توعد الشخص الذي سرب الفيديو بالحساب.

أثارت قضية تسريب هذا الفيديو سخطا كبيرا في الأوساط الإعلامية المصرية، وانقسم الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد لميدو وعبد الغني وبين مبرر لما قاما به.

يذكر أن أسماء اللاعبين الثلاثة غابت عن الاستديو التحليلي لمباراة مصر واليونان، الثلاثاء.