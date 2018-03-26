هل يعاقب محمد صلاح حارس اليونان مجددا ويهدي مصر فوزا تاريخيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب المصري بنظيره اليوناني في مباراته الودية الثانية، تحضيرا لكأس العالم 2018، الثلاثاء، وسيجمع هذا اللقاء النجم المصري محمد صلاح بحارس نادي واتفورد، أوريستيس كارنيزيس، والذي سجل صلاح "سوبر هاتريك" في مرماه، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهل يفعلها الفرعون المصري مجددا؟

تعول الجماهير المصرية على أن يكرر نجمها الأول ما فعله في مباراة ليفربول وواتفورد، حين سجل رباعية، تربع بفضلها على عرش هدافي "البريميرليغ" برصيد 28 هدفا وكسر مجموعة من الأرقام القياسية، حين تواجه مصر اليونان الثلاثاء.

وكان صلاح قد تألق في المباراة التحضيرية الأولى لمصر أمام البرتغال، حين سجل هدفا مميزا، رغم خسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل من عمر المباراة، فهل تكون مباراة اليونان فرصة لإسعاد المصريين مجددا؟

هل يعتذر له؟

تساءلت بعض وسائل الإعلام المصرية، عن إمكانية تسجيل صلاح لرباعية جديدة أمام اليونان، والاعتذار للحارس اليوناني، كما فعل بعد نهاية مباراة واتفورد وليفربول، وسيصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 37 مع المنتخب إذا فعل ذلك.

فوز تاريخي

سيشكل فوز مصر على اليونان حدثا تاريخيا، لأن الفراعنة حينها سيعادلون عدد انتصارات "الفلاسفة" عليهم، فقد تواجه المنتخبان في ثماني مباريات ودية، فازت اليونان في أربع منها وفازت مصر في ثلاث وحدث التعادل مرة واحدة.

نتيجة كارثية في اللقاء الأخير

تلقى المنتخب المصري الهزيمة الأثقل في تاريخه أمام اليونان، في آخر مباراة جمعت الفريقين، وذلك في عام 1990، حين فاز المنتخب اليوناني بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الأولمبي في أثينا.

أكبر فوز مصري

حققت مصر فوزها الأكبر على اليونان، عام 1936، حين تغلبت عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في القاهرة.

يذكر أنه لم سبق للمنتخبين أن التقيا في مباراة رسمية عبر تاريخ مشاركاتهما في المحافل الدولية.