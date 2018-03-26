قطر توقع اتفاقية مع المجلس الأوروبي تحضيرا لاستضافة مونديال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت قطر اتفاقية تعاون تقني مع المجلس الأوروبي، لتطوير أنظمة السلامة والأمان خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، وفقا لما نشره المجلس عبر موقعه الرسمي.

ووقعت نائب الأمين العام للمجلس، غابرييلا دراغوني، اتفاقية مع ممثل قطر والذي ناب عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إبراهيم المهندي، وذلك على هامش مؤتمر "سان دني" الذي يهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في ملاعب كرة القدم.

وستساعد هذه الاتفاقية الدوحة على تطوير أنظمة السلامة في ملاعبها خلال بطولة كأس العالم 2022 وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019.

وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 600 ألف يورو، وستتضمن ورشات عمل لتطوير إدارة أنظمة السلامة العامة، بالإضافة إلى تعاون أمني بين أجهزة الشرطة لتحقيق معايير الأمان المطلوبة.