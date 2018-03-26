قبل مواجهة الثلاثاء.. من هو صاحب الكفة الراجحة تاريخيا بين السعودية وبلجيكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم أرقاما تظهر مقارنة بين المنتخب السعودي ونظيره البلجيكي، قبل مواجهة المنتخبين الودية، الثلاثاء، استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأظهرت الأرقام التي نشرها الاتحاد السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تعادل الفريقين بالنتائج والأهداف تاريخيا، فقد تواجها مرتين، فازت السعودية في مباراة (كأس العالم 1994) وانتصرت بلجيكا في مثلها بهدفين مقابل هدف وحيد (مباراة ودية عام 2006).

أما أفضل تصنيف للمنتخب السعودي فكان 21 على العالم، في حين كان أفضل تصنيف لبلجيكا المركز الأول.

شارك "الأخضر" في أربع مناسبات سابقة من كأس العالم، في الوقت الذي ظهر يه المنتخب البلجيكي 12 مرة بالمونديال، وكان أفضل إنجاز سعودي هو الوصول إلى دور الـ16 عام 1994، وأكبر إنجاز لبلجيكا بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة 1986.

تفوق المنتخب السعودي على نظيره البلجيكي، في عدد مرات الظهور في كأس القارات، أربع مرات، وحقق المركز الثاني عام 1992، في الوقت الذي لم تشارك فيه بلجيكا في هذه البطولة عر تاريخها.

يذكر أن المنتخبين سيتواجهان، الثلاثاء، على أرضية ملعب "الملك بودوان" في العاصمة البلجيكية، بروكسل.