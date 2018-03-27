وزير الرياضة المصري: ممكن ننتخب قبل ما نشجع مصر أمام اليونان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، المصريين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، قبل تشجيع منتخب بلادهم في مباراته الودية أمام اليونان.

وكتب عبد العزيز عبر صفحته على موقع فيسبوك "ممكن قبل ما نشجع مصر أمام اليونان استعدادا لكأس العالم نذهب للجنة الانتخابات ونختار رئيسا ونرفع صورة مصر سياسيا أمام العالم، بقوة شبابها".

ويدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الفائز مطلع إبريل/نيسان المقبل.

من جانبه، سيواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني، الثلاثاء، في ثاني موجهاته الودية تحضيرا للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة المصري كان قد وعد الجماهير المصرية بالوصول إلى دور الـ16 للمونديال.