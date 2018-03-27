كريستيانو رونالدو يطالب بركلة جزاء "وهمية" في مباراة هولندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بركلة جزاء "وهمية" في مباراة البرتغال وهولندا، الإثنين، والتي انتهت بثلاثية نظيفة لـ"الطواحين الهولندية".
وحاول رونالدو التوغل داخل منطقة الجزاء الهولندية عند الدقيقة 30 وسدد الكرة لكنه لم يصبها، ليدعي السقوط بطريقة غريبة ويطالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء "وهمية".
ولم ينجح "صاروخ ماديرا" في تشكيل خطورة كبرى على المرمى الهولندي طيلة دقائق المباراة الودية التي خاضتها البرتغال استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2018.
من جانبه، حقق المنتخب الهولندي فوزه الأول على البرتغال منذ عام 1991، إذ كان المنتخب البرتغالي عقدة الطواحين عبر تاريخ مواجهاتهما السابقة.
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