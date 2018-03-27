"مارادونا السعودية" يسترجع ذكرياته قبل مواجهة الأخضر وبلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استرجع النجم السعودي السابق، سعيد العويران، ذكرياته في مباراة بلجيكا بكأس العالم 1994، حين سجل هدفا تاريخيا قاد منتخب بلاده إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك قبل المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين السعودي والبلجيكي، الثلاثاء.

ونشر العويان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها "في كأس العالم عام 1994 روى التاريخ حكاية جميلة تشرفت بكتابتها وأنا أمثل وطني".

وأضاف "ماردونا السعودية" بنفس التغريدة "وفي هذه الليلة والليالي القادمة من كأس العالم روسيا 2018، سيروي الصقور الخضر نجوم منتخبنا الوطني حكاية أجمل منها بإذن الله".

سجل العويران هدفا على طريقة النجم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، أمام المنتخب البلجيكي في كأس العالم 1994، ليقود منتخب بلاده لدور الـ16 للمرة الوحيدة في تاريخه.

يذكر أن السعودية تستعد لمواجهة بلجيكا وديا، الثلاثاء، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض بطولة كأس العالم 2018.