أداء مخيب للفراعنة.. مصر تخسر أمام اليونان وديا قبل كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المصري أمام نظيره اليوناني بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت على أرضية ملعب "ليتزيغراند" في سويسرا، استعدادا لكأس العالم 2018 في روسيا.
وبدأ المنتخب المصري المباراة دون مشاركة عدد من نجومه على رأسهم النجم محمد صلاح وعبد الله السعيد وأحمد حجازي.
لم يقدم "الفراعنة" الأداء المرجو منهم، وتلقوا هدفا عند الدقيقة 30 عبر نيكولاس كاليريس، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.
أجر ى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، عدة تبديلات في شوط المباراة الثاني، لكنها لم تؤثر على الأداء المصري لتنتهي المباراة بهدف نظيف لليونان.
يذكر أن هذه هي المواجهة الثانية للمنتخب المصري تحضيرا لكأس العالم، إذ كان قد خسر المباراة الأولى أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف وحيد.
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