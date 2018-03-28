فرسان شمال أفريقيا.. نتائج طيبة وأداء مطمئن للمغرب وتونس قبل المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طمأن منتخبا المغرب وتونس جماهيرهما، في المباريات الودية التي خاضاها حتى الآن استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزهما في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما كل منهما أمام صربيا وأوزبكستان وإيران وكوستاريكا.

حقق "أسود الأطلس" فوزا هاما على صربيا، يوم 23 مارس/أذار الجاري، بعد أن انتصروا على المنتخب الصربي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ورغم الأداء غير المقنع للمغرب في بداية المباراة، إلا أن أبناء المدرب الفرنسي إيرفي إيرنار نجحوا في تصحيح الأوضاع وقلب الطاولة على صربيا، بهدفين سجلهما حكيم زياش وخالد بو طيب.

أما المباراة التحضيرية الثانية للمغرب، فلعبت أمام أوزبكستان، الثلاثاء، وفاز بها "الأسود" بإقناع، مسجلين هدفين في المرمى الأوزبكي عبر أيوب الكعبي ومروان دا كوستا.

ومن المرجح أن يخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين قبل المشاركة بنهائيات كأس العالم 2018، أمام سلوفاكيا وإستونيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

من جانبه، حقق المنتخب التونسي نتائج طيبة، بعد فوزه في مباراته التحضيرية الأولى أمام إيران، بهدف نظيف سجله لاعب إيراني بالخطأ في مرمى فريقه، رغم أن الأداء لم يكن على مستوى توقعات الجماهير التونسية.

ونجح "نسور قرطاج" في تحقيق فوز آخر على منتخب كوستاريكا، الذي بلغ ربع نهائي النسخة الماضية من المونديال، بهدف نظيف، سجله وهبي الخزري.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض مواجهتين ناريتين أمام البرتغال وإسبانيا، قبل التوجه إلى روسيا ومواجهة إنجلترا في أولى مباريات النسور في المونديال.

يذكر أن المغرب وقع في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والبرتغال وإيران، وفي حين جاءت تونس في المجموعة السابعة مع إنجلترا وبلجيكا وبنما.