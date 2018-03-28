من بينها هدفه على إيران.. هذه أغلى أهداف "أبو خطاب" عمر السومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحتفل النجم السوري، عمر السومة، بعيد ميلاده الـ29، الأربعاء، وقد فرض السومة نفسه كأحد أفضل مهاجمي القارة الآسيوية منذ انتقاله إلى صفوف الأهلي السعودي، نستعرض لكم أبرز أهداف "النووي"، كما تطلق عليه الجماهير السورية.

هدفه على إيران

تعتبر الجماهير السورية، هدف السومة على المنتخب الإيراني في الدقائقا الأخيرة من عمر المباراة الأخيرة لسوريا في تصفيات كأس العالم 2018، والذي نقل "نسور قاسيون" إلى الملحق، الأغلى في تاريخ الكرة السورية.

هدفه على أستراليا

سجل السومة هدفا تاريخيا على المنتخب الأسترالي، في مدينة سيدني، كاد أن يذهب بالمنتخب السوري إلى الملحق العالمي لولا تسجيل أستراليا لهدفين لتقلب الطاولة على سوريا وتعبر للملحق.

هدف بـ"صاروخ" بعيد المدى على التعاون

وقع "العكيد" على هدف تاريخي مع الأهلي في مرمى التعاون بعد أن سدد كرة قوية من مسافة بعيدة سكنت شباك حارس التعاون، عام 2016.

هدفه على تراكتور

سجل السومة هدفا رائعا بمهارة فردية عالية أمام تراكتور الإيراني في دور أبطال آسيا عام 2015.

هدفه على العين

وقع "النووي" على هدف رائع في مرمى العين الإماراتي ف ينسخة الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب هزاع بن زايد.