محمد صلاح يفاجئ المشجعين الصغار لليفربول وأحدهم يسأل: هل هذا أنت حقا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأ النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، أطفالا ظنوا أنهم يشاركون في مسابقة للتعليق، في حين أنهم كانوا مشاركين في خدعة طريفة نظمها النادي بالاتفاق مع صلاح.

وتكمن الخدعة في ظهور صلاح من خلف صورته بينما يعلق الأطفال على أحد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي.

وأجاب الأطفال على أسئلة طرحها المنظمون عن لاعبهم المفضل في ليفربول قبل اكتشافهم لوجود النجم المصري الذي كان يستمع لما يقولونه ويبتسم خلف الكواليس.

قال أحد الأطفال مقارنا النجم المصري بزميليه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو: "صلاح هو الأفضل في العالم حاليا"، في حين عبرت طفلة عن إعجابها بالفرعون المصري قائلة: "لقد كان فيرمينيو الأفضل حتى جاء صلاح".

من جانبها، عبرت طفلة أخرى عن حبها لشعر صلاح، في حين قال طفل إنه لا يحب لحيته، وهو التعليق الذي قابله النجم المصري بابتسامة، وعاتب الطفل مازحا بعد أن خرج من خلف الصورة قائلا: "أنت لا تحب لحيتي أليس كذلك؟".

وفوجئ الأطفال بعد خروج صلاح من خلف الصورة، إذ سأله أحدهم: "هل هذا أنت حقا؟"، وقام آخر بوضع يديه على شعر النجم المصري ممازحا إياه.

يذكر أن صلاح قام بنشر مقطع من الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وقال في التغريدة إن المدرسة قد تكون ممتعة في بعض الأحيان.