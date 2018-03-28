تركي آل الشيخ بعد خسارة السعودية: لازم نعرف حجمنا ونحن أبطال في البلاي ستيشن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، انتقادات للمنتخب السعودي، بعد خسارته في المباراة الودية التي خاضها، الثلاثاء، أمام نظيره البلجيكي.

ونشر آل الشيخ سلسلة تغريدات قال في إحداها "لازم نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل".

وتابع آل الشيخ انتقاده للمنتخب السعودي قائلا "للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن.. العيب مو في بيزي"، وبيزي هو مدرب المنتخب.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تغريدة أخرى موجها انتقادا للمهاجم محمد السهلاوي "عبد الله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي"، في إشارة إلى الحمدان الذي يحترف في سبورتينغ خيخون الإسباني.

وعن مستوى المنتخب في المباراة، قال آل الشيخ "مستوى سيء، لازم نحصل رأس حربة"، كما أنه عبر عن استيائه من عدم وجود لاعب محور صريح في تغريدة أخرى.

يذكر أن السعودية تلقت خسارة قاسية أمام بلجيكا برباعية نظيفة، في رابع تجاربها الودية قبل خوض بطولة كأس العالم 2018.