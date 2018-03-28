السعودية تتلقى خسارة موجعة أمام بلجيكا استعدادا لكأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المنتخب السعودي خسارة موجعة أمام نظيره البلجيكي في رابع مبارياته الودية استعدادا للمشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا.

واستقبل المنتخب السعودي الهدف الأول، عند الدقيقة 13 عبر روميلو لوكاكو، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للمنتخب البلجيكي.

عزز الشياطين الحمر، تقدمهم بالهدف الثاني عند الدقيقة 77 عبر ميتشي باتشواي، قبل أن يسجل كيفن دي بروين الهدف الرابع لمنتخب بلاده عند الدقيقة 78.

وظهرت الفروقات الفنية والبدنية واضحة بين المنتخبين، إذ تفوق البلجيكيون في جميع النواحي في حين اكتفى الأخضر ببعض المحاولات التي شنها على مرمى الحارس سيمون مينوليه دون أن ينجح في التسجيل.

وسيلعب المنتخب البلجيكي في مجموعة تونس بكأس العالم، إلى جانب إنجلترا وبنما.

يذكر أن هذه هي المباراة الرابعة للمنتخب السعودي تحضيرا لكأس العالم، إذ فاز في المباراة الأولى على مولدوفا بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر من العراق برباعية مقابل هدف وحيد، ويتعادل مع أوكرانيا بهدف لمثله.