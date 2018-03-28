بدون ميسي.. الأرجنتين تتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخها أمام إسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المنتخب الأرجنتيني أكبر هزيمة في تاريخه أمام إسبانيا، حين خسر بسداسية مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وتقدم المنتخب الإسباني عند الدقيقة 12 عبر دييغو كوستا، قبل أن يضيف إيسكو الهدف الثاني عند الدقيقة 27، ثم قلص نيكولاس أوتاميندي الفارق للأرجنتين عند الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب "لا روخا" تقدمه بالهدف الثالث، عند الدقيقة 52 عبر إيسكو، قبل أن يضيف تياغو ألكانتارا الهدف الرابع لإسبانيا، عند الدقيقة 55.

لم يكتف المنتخب الأحمر بالرباعية، بل عمق جراح الأرجنتين، بالهدف الخامس عبر إياغو أسباس عند الدقيقة 73، قبل أن يضيف إيسكو الهدف السادس، والثالث له في المباراة بعد ذلك بدقيقة.

وهذه هي الهزيمة الأكبر تاريخيا للمنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا، في حين سيعتبرها الإسبان انتقاما لخسارتهم برباعية مقابل هدف وحيد عام 2010.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غاب عن هذه المباراة بداعي الإصابة.