تركي آل الشيخ للجماهير السعودية: ردود فعلي تشبه تماما ردود فعلكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، على الانتقادات التي وجهت له بسبب تغريداته بعد خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره البلجيكي، الثلاثاء، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2018.

ونشر آل الشيخ تغريدة رد فيها على الانتقادات قائلا "كوني في موقع المسؤولية هذا لا يعني أنني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب وردود فعلي تماما تشبه ردود فعلكم".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة في نفس التغريدة، برده على التغريدات التي انتقد فيها المهاجم محمد السهلاوي "السهلاوي نازل مستواه هذه حقيقة ولولا معرفتي إن عنده أفضل ما تضايقت لذلك لازلت أنتظر ومن إخوانه اللاعبين أكثر".

وكان آل الشيخ قد وجه انتقادات لاذعة للاعبي المنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام بلجيكا، في سلسلة تغريدات، واصفا المنتخب بـ"أبو نقطة"، وقائلا "لازم نعرف حجمنا" و "نحن أبطال في البلاي ستيشن".

يذكر أن السعودية كانت قد تلقت خسارة قاسية أمام بلجيكا برباعية نظيفة، في المباراة التحضيرية لكأس العالم 2018.