بث مباشر لكأس دبي العالمي للخيول.. السباق الأغنى في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق السباق الأغنى في العالم، والذي تبلغ جائزته الكبرى، 10 ملايين دولار ومجموع جوائزه 30 مليون دولار، كأس دبي العالمي للخيول، السبت، بنسخته الـ23، وسط تطلعات الحضور لمتابعة سباق مشوق في ميدان دبي.

ينقسم السابق إلى 9 أشواط، إذ سيكون الشوط الأعلى قيمة هو شوط كأس دبي العالمي، والذي تبلغ قيمة جوائزه 10 ملايين دولار. وتتنافس فيه عشرة خيول.

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